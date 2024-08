Retroscena sul grande colpo in attacco: “C’era via libera Oaktree”

Una delle lacune individuate da molti addetti ai lavori nella rosa dell’Inter è sicuramente quella di un attaccante ritenuto più affidabile rispetto a Marko Arnautovic e Joaquin Correa. A quanto pare, il calciomercato nerazzurro si chiuderà senza un innesto di questo tipo, proprio per la difficoltà nel cedere l’austriaco o l’argentino.

Secondo il Corriere dello Sport, la nuova proprietà Oaktree aveva comunicato ai dirigenti che, nel caso in cui fossero riusciti a sfoltire il reparto, sarebbe arrivato un attaccante giovane ma dal profilo importante. Una circostanza che non si è verificata, con Arnautovic che di fatto non è mai stato neppure vicino all’addio e Correa che ha rifiutato ogni possibile destinazione. L’acquisto è così rimandato all’anno prossimo, visto che entrambi i giocatori andranno in scadenza nel 2025 e il loro contratto non verrà rinnovato.