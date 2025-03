L’Inter vuole Arda Guler: ora c’è un alleato in più

Da alcuni giorni sta circolando molto il nome di Arda Guler per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter visto che la società meneghina a fine campionato andrà incontro ad diverse modifiche della sua rosa. Oaktree ha infatti l’obiettivo di abbassare l’età media della prima squadra e per farlo servono nuovi giovani da inserire in organico.

Uno di questi è il talento classe 2005 del Real Madrid che accetterebbe il passaggio in Serie A per vestire la maglia dell’Inter secondo diverse fonti. L’Inter dovrà però trovare la giusta formula da proporre al club spagnolo per convincerli a liberarsi del fantasista turco, anche se viene quasi sempre relegato alla panchina.

Secondo i colleghi di Calciomercato.com, il DS Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta in questa possibile trattativa potranno contare su un nuovo alleato. Si tratta di Vincenzo Montella, CT della Nazionale turca che ha parlato molto bene della Serie A a Guler consigliandogli un trasferimento in Italia per crescere ed esprimere le sue qualità.