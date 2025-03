Arda Guler-Inter, un’altra conferma: si ragiona su questa formula

Nelle ultime ore continuano a rimbalzare da più parti le voci che vedrebbero Arda Guler intenzionato a lasciare il Real Madrid per andare a tentare una nuova avventura in un nuovo campionato. Il talento turco classe 2005 ha spesso dimostrato di avere ottimi colpi e grande qualità ma paga inesperienza che in uno spogliatoio ricco di fuoriclasse come quello dei Blancos pesa tanto.

Come riporta Tuttosport, Arda Guler piace a tanti club in giro per l’Europa e soprattutto dalla Germania ci sono già state richieste di Bayer Leverkusen ed Eintracth Francoforte per capire quali intenzioni abbia il Real Madrid. Il fantasista turco preferirebbe però provare un’esperienza in Italia e provare a replicare quanto di buono sta facendo Nico Paz a Como.

In Serie A ci sono diversi club che potrebbero essere la destinazione per Guler ma l’Inter pare avanti a tutti perché può contare anche su un alleato come Hakan Calhanoglu che da suo compagno di squadra nella Nazionale turca convincerlo della bontà del progetto nerazzurro. Il Real Madrid non vorrebbe comunque perdere il controllo del ragazzo e si ragiona su un prestito o una clausola di recompra.