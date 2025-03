Costi delle rose ai quarti di Champions: Inter straordinaria

Dopo la fine degli ottavi di finale di Champions League sono rimaste soltanto otto squadre ancora in corsa per vincere l’ambito trofeo e tra queste c’è l’Inter a tenere alta la bandiera della Serie A come unica formazione italiana ancora in gioco: ci sono poi due spagnole, due inglesi, due tedesche e una francese.

Come analizzato da Sky Sport, tra le otto squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League quella con il costo più basso della rosa, in termini di spese per i cartellini, è proprio l’Inter. La società nerazzurra per assemblare questo organico ha investito appena 291,3 milioni di euro.

L’unica che si avvicina all’Inter è il Borussia Dortmund a quota 292,7 milioni. Tutte le altre squadre hanno invece dovuto sborsare cifre molto più alte e in ordine troviamo: Aston Villa (364,9 milioni), Barcellona (391,7), Bayern Monaco (498), Real Madrid (609), Paris SG (695,3) e infine in testa l’Arsenal (740,2).

Nei prossimi turni capiremo se questo dato del costo della rosa più basso influirà in qualche modo sulla competitività del gruppo di Simone Inzaghi con corazzate come il Bayern Monaco nei quarti ed eventualmente una tra Barcellona e Borussia Dortmund in semifinale.