Zalewski sulla via del recupero? Novità dalla Polonia

Domenica sera l’Inter scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per giocare una delle partite più complicate di tutto il campionato: quella in trasferta contro l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini. Il tecnico Simone Inzaghi per questa gara fuori casa dovrà fare ancora i conti con parecchie assenze sulle fasce.

Mancheranno infatti nuovamente Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Quest’ultimo però è stato inserito nella lista dei convocati della Polonia a testimonianza del fatto che dovrebbe ormai essere sulla via del recupero dal suo infortunio muscolare al soleo.

Questa prossima sosta di Serie A per le partite delle Nazionali sarà quindi da osservare con grande attenzione da parte di Inzaghi e di tutti i tifosi nerazzurri perché c’è anche Marcus Thuram che non è al meglio della condizione fisica ma che è stato comunque selezionato dalla Francia.