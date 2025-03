Novità sul futuro di Pio Esposito e Cocchi: la mossa dell’Inter

Uno dei primi obiettivi per il fondo Oaktree nel futuro dell’Inter è quello di ringiovanire la rosa e di riuscire a restare competitivi pur rinunciando all’esperienza di alcuni dei giocatori più avanti con gli anni. In tal senso la prossima sessione estiva di mercato sarà ricca di novità e potrebbero essere molti cambiamenti nell’organico nerazzurro.

Dalle colonne di Tuttosport, oggi rimbalza una notizia che può far felici i tifosi interisti che desiderano vedere i giovani della squadra imporsi sempre di più. Sembra infatti che Francesco Pio Esposito e Matteo Cocchi – il giovane esterno che ha esordito col Feyenoord – siano vicini al rinnovo con l’Inter.

L’attaccante classe 2005 in prestito allo Spezia è pronto ad essere blindato fino al 2030 per respingere così anche gli interessi di Napoli, Leicester e Manchester United: l’Inter considera Esposito un punto fermo del suo futuro. Per Cocchi invece c’è già l’accordo per un rinnovo fino al 2028 che presto verrà formalizzato.