Inter e altri club su Castro: la punta ha preso una decisione

Uno dei nomi che più saranno al centro del calciomercato di Serie A nel corso della prossima estate sarà probabilmente Santiago Castro. Il giovane attaccante argentino continua a fornire ottime prestazioni con la maglia del Bologna, trascinando la sua squadra sia in campionato che in Coppa Italia.

Come rivela quest’oggi il Corriere dello Sport, il sogno del centravanti classe 2004 è quello di essere convocato a breve dall’Argentina per giocare con Lionel Messi in Nazionale. Il CT dell’Italia, Luciano Spalletti, aveva fatto un tentativo per capire se ci fossero gli estremi per rendere azzurro Castro, ma lui ha scelto l’Argentina.

Per il talento del Bologna sarà inoltre un’estate ricca di voci di mercato con l’Inter in prima fila ma con tante altre squadre concorrenti che punteranno a prenderlo. Sempre secondo il quotidiano romano, Castro si starebbe ormai convincendo di restare ancora almeno un anno in rossoblù per maturare di più, soprattutto in caso di Europa.