La crescita di Dumfries si è notata: tre club pronti all’offerta

Negli ultimi mesi uno dei giocatori dell’Inter che ha offerto un rendimento sempre positivo e anche in grande crescita, è stato Denzel Dumfries. Questa stagione è probabilmente la migliore per l’esterno olandese da quando veste la divisa nerazzurra e nell’ultima partita contro il Feyenoord ha anche indossato la fascia da capitano.

Il tecnico Simone Inzaghi apprezza molto le qualità del suo numero 2 su entrambe le parti del campo e ne ha sempre parlato molto bene. A quanto pare di questa crescita di Dumfries se ne sono accorti anche all’estero perché spuntano le prime voci di mercato su degli interessamenti da parte delle big straniere.

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, ci sono tre squadre inglesi che hanno appuntato nei loro elenchi di mercato anche il nome di Dumfries. Si tratta di Arsenal, Manchester United e Chelsea che hanno il desiderio di trovare nuovi rinforzi nel corso della prossima estate e ora hanno il mirino puntato anche sull’olandese dell’Inter.

Non sono ancora emerse le cifre che questi tre club di Premier League vorrebbero provare ad investire per acquistare il laterale della Nazionale olandese ma secondo questa fonte spagnola, l’Inter non chiederebbe meno di 50 milioni di euro per la cessione di un suo titolare che ha anche da poco rinnovato il contratto.