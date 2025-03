Le condizioni di De Vrij dopo l’infortunio: cosa filtra verso l’Atalanta

Quest’oggi l’Inter si è riunita ad Appiano Gentile – dopo aver sfruttato un giorno di riposo post vittoria contro il Feyenoord – per una seduta di allenamento nella quale preparare al meglio la partita contro l’Atalanta in programma domenica sera per la 29^ giornata del campionato di Serie A.

Simone Inzaghi deve fare a meno di un elenco di infortunati non proprio ridotto e che comprende Zielinksi, Zalewski, Dimarco e Darmian. Inoltre, nel riscaldamento pre gara di Champions League, si è fermato anche Stefan De Vrij che ha preferito non giocare lasciando il suo posto in campo ad Acerbi.

Come riportato oggi dai colleghi di Sky Sport, il centrale olandese oggi non si è allenato con la squadra ma ha svolto un lavoro differenziato e tra domani e sabato si capirà se potrà essere parte dell’elenco dei convocati per l’importante sfida di Bergamo contro un’Atalanta in grande forma e che punta lo Scudetto.