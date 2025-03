“In Serie A vogliono prendere Inzaghi”: bomba a sorpresa per l’Inter

L’Inter viaggia verso un finale di stagione molto importante visto che è ancora in corsa per tre competizioni e spera di arrivare il più in avanti possibile. Ad aprile avrà infatti un calendario davvero pieno di impegni e molto complicato dove si gioca gran parte delle speranze per lo Scudetto ma anche gli scontri diretti in Champions League e Coppa Italia.

Nel frattempo spuntano voci legate al futuro di Simone Inzaghi che spaventano i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riferito dall’intermediario Michele Fratini sulle frequenze di Calciomercato.it, ci sarebbe una squadra di Serie A interessata a prendere l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione e che avrebbe voglia di un progetto ambizioso.

Si tratta dell’Atalanta che al termine di questa stagione potrebbe separarsi da Gian Piero Gasperini e che, secondo questa fonte, starebbe prendendo in considerazione anche l’ipotesi Simone Inzaghi. Molto del futuro del tecnico dell’Inter dipenderà però dal finale di stagione e ogni scenario pare aperto anche se difficilmente il presidente Marotta si farà sfuggire il suo allenatore.