Duello col Milan per Ricci: ma i rossoneri deviano su un ex Inter

La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere caratterizzata da un importante duello tra Milan e Inter per un giocatori di alto livello come Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è stato eletto capitano della squadra granata dopo l’infortunio di Zapata ed è anche un punto fermo della Nazionale Italiana.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, i rossoneri stanno cercando di portare avanti questo duello di mercato con i nerazzurri visto che entrambe le squadre meneghine sono fortemente interessante al classe 2001 del Toro. Ma spunta anche un altro obiettivo sui taccuini del Diavolo per la mediana e sempre dal Torino.

Si tratta inoltre di un ex Inter che in nerazzurro non ha però mai trovato l’esordio in Serie A. Il nome è quello di Cesare Casadei che a gennaio è tornato in Italia dopo ottimi anni nelle giovanili interiste che gli sono valse nel 2022 la prestigiosa chiamata del Chelsea. Il centrocampista classe 2003 ha avuto un ottimo impatto sulla squadra granata e il Milan – oltre a Napoli e Fiorentina – ci sta facendo un pensiero per l’estate.