Blitz di Ausilio a Napoli: ha incontrato l’agente del bomber

Piero Ausilio ha iniziato ufficialmente a muoversi in vista della prossima estate. Il direttore sportivo ha già intrattenuto diversi colloqui con Simone Inzaghi e conosce perfettamente le priorità dell’organico nerazzurro per la stagione 2025/26. In virtù del Mondiale per Club di giugno, tra l’altro, qualcosa di importante potrebbe già muoversi per la competizione in programma negli Stati Uniti.

Nel frattempo, oltre a pensare alle strette necessità della rosa nerazzurra, il ds dell’Inter continua a lavorare anche per il futuro. In quest’ottica, un incontro molto importante si è tenuto a Napoli nei giorni scorsi tra Ausilio e il noto agente Mario Giuffredi. Si tratta di un primo contatto tra le due parti per cercare di raggiungere il prima possibile un’intesa per il nuovo contratto di Pio Esposito.

L’attaccante classe 2005 è di proprietà dell’Inter e sta facendo benissimo nel prestito allo Spezia. L’obiettivo del club nerazzurro è quello di spedirlo nuovamente in prestito la prossima stagione, dando l’opportunità al ragazzo di mettersi in mostra e accumulare minuti anche nel campionato di Serie A.

Prima, però, sarà la volta delle firme sul nuovo contratto, con l‘Inter che punta a garantire ad Esposito un contratto pluriennale. Stando a quanto svelato da Calciomercato.com, dovrebbe essere replicato lo stesso accordo che ha portato al rinnovo di Valentin Carboni lo scorso agosto, appena prima del prestito al Marsiglia poi interrotto per via dell’infortunio al ginocchio.