Thuram, SORPRESA dalla Francia per le chiamate in Nazionale

Nei giorni scorsi il quotidiano L’Equipe aveva affermato che nelle idee del CT francese Deschamps ci fosse anche quella di non convocare Marcus Thuram per questi impegni di marzo. Tuttavia, l’ultima ottima prestazione del numero 9 dell’Inter in Champions League contro il Feyenoord, deve averlo spinto a cambiare idea.

Thuram è infatti presente un po’ a sorpresa nella lista dei convocati della Francia per questi impegni di marzo. Come lui anche l’altro giocatore francese dell’Inter, Benjamin Pavard fa parte dell’elenco dei selezionati dalla Nazionale transalpina per le partite contro la Croazia nei quarti di finale di Nations League.