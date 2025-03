Bisseck torna in Germania: chiamata ufficiale

In questa stagione l’Inter ha dovuto fare i conti con tanti infortuni nel reparto difensivo, prima Pavard e Acerbi e ora si è fermato anche De Vrij. Chi ha saputo approfittare al meglio degli stop dei compagni di reparto è stato Yann Aurel Bisseck. Il centrale classe 2000 in questo campionato ha fatto dei significativi passi in avanti, guadagnando sempre di più la fiducia di Inzaghi.

Oggi è arrivata per lui una stupenda notizia che lui stesso ha celebrato pubblicando il post nelle sue storie Instagram. Bisseck è infatti stato convocato nella Nazionale tedesca maggiore per la sua prima volta in carriera. Il difensore dell’Inter torna così ad indossare la magia della Germania dopo quasi due anni visto che a giugno 2023 risale la sua ultima convocazione con l’U21. E ora è pronto a sfidare l’Italia.