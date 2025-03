Titolare a rischio per Bayern-Inter: ha la mononucleosi

Questa mattina sono state diffuse le date ufficiali di Bayern Monaco-Inter, sia per quanto riguarda la sfida di andata che per quella di ritorno. Un match chiaramente insidioso per i nerazzurri contro una squadra forte, dotata di grande esperienza e sempre molto pericolosa in campo europeo.

Per quanto riguarda la sfida di andata, uno dei titolari dell’incontro potrebbe essere costretto a dare forfait per via del lungo stop. Stiamo parlando di Alexandar Pavlovic, talentuoso regista del Bayern Monaco che da un paio di settimane ha contratto la mononucleosi. Il tedesco ha infatti saltato gli ultimi impegni ufficiali e punta a recuperare proprio per la sfida di andata.

Si tratta a tutti gli effetti di una corsa contro il tempo, visto che non è stata fissata una data concreta per il ritorno di Pavlovic a disposizione. Chiaramente, una volta rientrato, il classe 2004 dovrà subito rimettersi in forma a dare le adeguate garanzie per consentire a Kompany di poterlo schierare nel doppio incrocio contro l’Inter.