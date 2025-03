Dalla Spagna: Inter e altre su David, lui non vuole una cosa

Il nome di Jonathan David circola da diverso tempo in casa Inter perché è uno degli attaccanti più promettenti del panorama mondiale e quindi di conseguenza viene accostato a tante big d’Europa. Inoltre, a fine stagione scadrà il contratto che lo lega al Lille e questo fa aumentare ancora di più le squadre interessate.

David è un giocatore che potrebbe anche rientrare nei parametri del fondo Oaktree che non vuole più andare alla ricerca di giocatori svincolati ed esperti come l’Inter ha fatto negli ultimi anni. La punta canadese ha infatti soltanto 25 anni e potrebbe quindi essere un innesto a costo zero ma che può lo stesso ringiovanire la rosa.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo todofichajes.com, il Barcellona è una delle squadre più interessate ma David ha risposto che non vuol fare il vice-Lewandowski e quindi al momento l’affare è congelato. I catalani e l’Inter restano comunque interessati perché fanno sul serio e nella lista delle concorrenti ci sono anche Bayern e Juventus.