Champions League, Bayern primo per ingaggi: la posizione dell’Inter

Ad aprile l’Inter avrà un calendario molto intasato che metterà i nerazzurri di fronte a tante prove complicate e soprattutto decisive sia per la lotta Scudetto che per restare ancora in corsa nelle competizioni ad eliminazione diretta come Coppa Italia (due derby col Milan) e Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi nei quarti di finale del massimo torneo europeo sfiderà una corazzata come il Bayern Monaco che negli ottavi ha eliminato facilmente il Bayer Leverkusen, ovvero l’unica squadra fin qui ad aver battuto l’Inter in questa edizione della Champions League. Prima si giocherà in Baviera e poi il ritorno sarà a San Siro.

In queste ore seguenti alla definizione del tabellone dei quarti di finale stanno emergono le classifiche sui costi relativi alle 8 squadre rimaste in corsa. L’Inter è in fondo alla graduatoria per costi della rosa, e forse può essere un vanto per Inzaghi perché ha saputo valorizzare al massimo i giocatori del suo organico.

Il club nerazzurro si trova poi in settima posizione nella classifica per monte ingaggi mentre il Bayern Monaco è al primo posto con un totale della somma degli stipendi della sua rosa che è quasi doppio rispetto all’Inter. Di seguito l’elenco completo delle società, espresso in milioni di euro lordi:

1) Bayern Monaco (275,9)

2) Real Madrid (273,8)

3) Paris SG (221,8)

4) Arsenal (204,7)

5) Barcellona (201,4)

6) Aston Villa (146,9)

7) Inter (141,6)

8) Borussia Dortmund (113,6)