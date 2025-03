Bisseck SHOCK: “Avevo pensato di lasciare il calcio”

Una storia incredibile quella di Yann Bisseck, centrale dell’Inter che da poche ore ha ricevuto la prima chiamata in assoluto con la Nazionale Tedesca. Il momento probabilmente più felice ed alto della sua carriera, nella quale non sono mancatati i momenti complicati. A rivelarlo è stato lo stesso difensore che sulle pagine di Sport1 ha commentato la convocazione ufficiale da parte del ct Nagelsmann.

Queste le parole di Bisseck: “Mi stavo allenando quando il commissario tecnico ha provato a chiamarmi. Quando ho visto il suo nome sul display nello spogliatoio, è stato un momento pazzesco. Ha lasciato un messaggio sulla mia segreteria telefonica dicendo che ero lì. E’ sicuramente uno dei momenti più felici della mia carriera. Mi rende incredibilmente orgoglioso! Quando penso al fatto che durante la mia esperienza in Portogallo ho quasi smesso di giocare a calcio per studiare medicina, ora sono estremamente felice di come sono andate le cose”.