Retegui vice Lautaro: il doppio tentativo dell’Inter

Domenica sera Mateo Retegui sarà una delle principali minacce da cui dovrà guardarsi bene la retroguardia dell’Inter nello scontro diretto per lo scudetto contro l‘Atalanta. L’attaccante italo-argentino guida comodamente con 22 gol la classifica marcatori del campionato italiano, con addirittura sette reti di vantaggio rispetto a Moise Kean.

Eppure, dal nerazzurro dell’Atalanta, in pochi sanno che Retegui avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra dell’Inter. Questo perché, come ricordato da Calciomercato.com, l’ex Genoa in due diverse occasioni è stato nel mirino del club interista. Già ai tempi del Tigre, prima di approdare in Serie A, il centravanti era stato al centro di una trattativa con l’ex Facundo Colidio. Quest’ultimo, allora in prestito proprio al club argentino, era stato proposto come contropartita dall’Inter che vedeva il classe 1999 come perfetto vice di Lautaro.

A complicare l’affare fu il Boca Juniors che deteneva il 50% del cartellino di Retegui insieme al Tigre e che chiedeva cifre molto alte. Sbarcato al Genoa nell’estate 2023, dopo essere stato convocato a sorpresa da Roberto Mancini nella Nazionale Italiana, Retegui è rimasto costantemente nei radar dell’Inter. Un’idea frenata però dalla valutazione molto alta fatta dal Genoa per l’attaccante, ma soprattutto per i problemi di budget del club nerazzurro.

Da qui l’affondo fatto partire successivamente nei confronti di Mehdi Taremi, prelevato a costo zero per la scadenza del contratto con il Porto. Le mancate cessioni di Correa e Arnautovic, infine, hanno fatto tramontare definitivamente le speranze dell’Inter di ingaggiare Retegui, finito all’Atalanta dopo il brutto infortunio di Scamacca.