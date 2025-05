Saluta l’Inter dopo la finale: c’è la conferma ufficiale

Quella di domani sarà con ogni probabilità l’ultima partita con la maglia dell’Inter per diversi calciatori. Anche per Simone Inzaghi, tormentato dai numerosi e faraonici tentativi dall’Arabia Saudita, quella di domani potrebbe essere una gara cruciale per il suo futuro sulla panchina nerazzurra, nonostante la volontà ferrea della società di blindarlo a Milano per altre stagioni.

Chi quasi certamente potrebbe disputare la sua ultima gara all’Inter, invece, è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe infatti non partecipare al Mondiale per Club con i nerazzurri e salutare con qualche settimana di anticipo.

Per questa ragione, la finale di Monaco potrebbe rappresentare il suo capolinea con il club interista in questa sua seconda esperienza in maglia nerazzurra. Uno scenario a cui l’attaccante, come rivelato su Sky Sport Austria, non aveva ancora pensato, ma che rappresenta qualcosa di concreto.

Queste le parole di Arnautovic: “Ultima partita con l’Inter? Potrebbe anche essere possibile, non ci avevo pensato. Il mio ruolo? Negli ultimi due anni, il mio compito è stato principalmente quello di entrare dalla panchina. Cerco di motivare i ragazzi, prima della partita e in allenamento”.