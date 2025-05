Pronostici PSG-Inter: consigli e statistiche

Come arrivano PSG e Inter: formazioni e ultime news

Dopo aver eliminato il Barcellona in una semifinale epica, l’Inter ora vuole completare l’opera. All’Allianz Arena va in scena l’ultimo atto della Champions League, con i nerazzurri che affrontano il PSG di Luis Enrique: qui le info per le probabili formazioni di PSG-Inter.

Il PSG arriva a questa partita dopo la vittoria in finale di Coppa del Francia, che insieme al successo in Ligue 1, tiene vivo il sogno Triplete per i parigini. I francesi hanno eliminato in modo netto l’Arsenal in semifinale, trovandosi praticamente sempre in vantaggio nel doppio scontro diretto.

D’altro canto, l’Inter è reduce dalla vittoria amara contro il Como, che ha sancito la vittoria ufficiale dello Scudetto da parte del Napoli. Una delusione che i nerazzurri vorrano smaltire al meglio, cercando di conquistare la Champions League nella seconda finale in tre anni, riscattando la sconfitta di Istanbul.

PSG-Inter: statistiche e precedenti

L’Inter affronta la sua settima finale tra Champions League e Coppa dei Campioni, mentre per il PSG sarà solo la seconda volta (la prima nel 2020), con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria. Per i nerazzurri l’ultima apparizione è quella di Istanbul, stagione 2022/2023, con la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City.

Quella dell’Allianz Arena sarà una sfida inedita , dal momento che i due club non si sono mai affrontati in gare ufficiali. Gli unici 6 precedenti riguardano tornei estivi e amichevoli. L’ultimo nell’agosto 2023 a Tokyo, con i nerazzurri che triofnano 2-1 nel finale.

Pronostico PSG-Inter: confronto quote e dove scommettere

Le previsioni dei bookmakers sono molto equilibrate, ma vedono una squadra leggermente favorita: il PSG. La vittoria della Champions League dei parigini è data a 1.67, 1.65 e 1.63 su Snai, Planet Win e William Hill; mentre leggermente più alta è la quota di Betsson (1.71). La vittoria dell’Inter al contrario è data a 2.25 sulla Snai e 2.30 su William Hill, mentre sia Planet Win che Betsson, la quotano a 2.15.

Discorso simile anche per la vittoria nei 90′. Per Sisal il successo dei parigini è puntato a 2.25, mentre l’Inter a 3.25. Gli eventuali supplementari e i rigori, infine, a 3.40 e 6.00.