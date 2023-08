L’Inter sta entrando nelle ore decisive per la scelta sull’attaccante da mettere a disposizione di Simone Inzaghi e prende quota la pista Marko Arnautovic nelle preferenze nerazzurre. Il Bologna però fa muro e non abbassa le pretese per l’austriaco, del quale ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli emiliano Thiago Motta alla vigilia dell’impegno in Coppa Italia contro il Cesena: “Arnautovic ha svolto una buona preparazione, sta bene. Sa quello che penso di lui e viceversa, così come la società. Domani sicuramente sarà della partita, per il mercato avete la possibilità di parlare con Di Vaio, Sartori e Fenucci. La decisione è loro. Avevo detto che deve cogliere l’opportunità dell’ultimo treno? Continuo a pensarla così“ le parole riportate da TuttoBolognaWeb.

L’opinione di Passione Inter

La richiesta da oltre 10 milioni di euro per il cartellino dell’austriaco 34enne equivale ad una volontà di non cedere un giocatore che, per caratteristiche, al momento manca all’attacco interista. Ma porta con sé diversi dubbi: oltre ai problemi fisici e qualche limite caratteriale che lo ha spesso condizionato (anche nell’ultima stagione), è davvero il bomber “dai gol facili” che servirebbe?