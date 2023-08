Un nuovo vecchio obiettivo per l’attacco nerazzurro. Nel calderone dei nomi per il prossimo centravanti, nelle ultime ore ha ripreso quota Marko Arnautovic, una comparsa nell’Inter del Triplete e attuale numero 9 del Bologna. L’amichevole di ieri con il Salisburgo, infatti, ha ribadito un concetto che Inzaghi esprime da un po’ di tempo: c’è bisogno di una punta fisica.

Le partenze di Lukaku e Dzeko hanno inevitabilmente fatto perdere centimetri e stazza al reparto offensivo: ecco perché il tecnico piacentino preferiva un profilo come Scamacca rispetto ad esempio a Balogun (ritenuto invece ideale dalla dirigenza per età e potenziale). Sfumato in direzione Atalanta il bomber azzurro, l’Inter ha virato su altri candidati: tra questi anche Arnautovic, reduce da una buona stagione al Bologna in cui ha raggiunto la doppia cifra di gol in Serie A. Ma i rossoblù non sembrano intenzionati a vendere l’austriaco, al punto da valutare il proprio attaccante 15/20 milioni. Veramente tanti per un 34enne. Uno scoglio che si è rivelato insormontabile per la Roma, che per questa ragione ha fatto naufragare la trattativa. Anche se, secondo Il Resto del Carlino, si potrebbe trovare un’intesa intorno ai 7/10 milioni. Adesso i nerazzurri, come riporta La Gazzetta dello Sport, faranno un tentativo per provare ad abbassare le richieste del Bologna, comunque restio a cedere uno dei suoi pezzi più pregiati a ridosso dell’inizio del campionato. L’Inter, dal canto suo, cercherà di fare leva sulla volontà del giocatore di competere ad alti livelli e di vincere titoli.

Per Arnautovic si tratterebbe di un’operazione separata da quella per Balogun: l’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di cedere pure Correa in modo da liberare lo spazio per entrambi. Ma il solito muro dell’Arsenal, che non scende ai 35 milioni offerti dall’Inter, non permette alla trattativa di sbloccarsi (così come la mancanza di offerte concrete per il Tucu). Le alternative restano le stesse: Taremi del Porto e Beto dell’Udinese. La stagione è pronta a iniziare ufficialmente, ai nerazzurri serve ancora il nuovo bomber.