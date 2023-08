“L’Inter si è incartata”. Lo scrive calciomercato.com, secondo cui i nerazzurri ora avrebbero a disposizione solo poco più di 25 milioni da spendere sul mercato: una cifra da dividere tra attaccante e braccetto di difesa.

Proprio per questa ragione, Marotta e Ausilio nelle ultime ore avrebbero chiesto informazioni per Arnautovic: un profilo low cost rispetto ai vari Balogun, Taremi e Beto, che difficilmente possono essere acquistati con il budget ipotizzato. Risparmiare sul centravanti significherebbe poter investire di più sul difensore, in quel caso dunque si potrebbero sborsare i 20 milioni richiesti dall’Arsenal per Tomiyasu. Viceversa, qualora si puntasse maggiormente sul bomber, allora come braccetto verrebbe valutato magari un prestito: Demiral, da questo punto di vista, può tornare a essere un nome piuttosto caldo negli ultimi giorni di mercato. Un interrogativo posto da cm.com riguarda poi la presa di Samardzic: valeva la pena investire quella cifra per potenziare un reparto già ben collaudato quando negli altri c’era probabilmente più bisogno e urgenza?

Adesso tocca a Marotta e Ausilio estrarre il coniglio dal cilindro per regalare, seppur con a disposizione un budget limitato, una punta e un difensore di livello a Inzaghi.