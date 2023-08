Non solo il Monaco su Balogun: quanta concorrenza per l’Inter

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte del Monaco per Folarin Balogun, l’obiettivo numero 1 per i nerazzurri. I francesi hanno avuto modo di vederlo tutto lo scorso anno in Ligue 1 dove ha segnato 21 reti. Sull’attaccante di proprietà dell’Arsenal però ci sarebbe anche il West Ham. A comunicarlo è l’Indipendent che specifica che gli Hammers e il Monaco sarebbero le uniche due squadre in grado di soddisfare le richieste dei Gunners.

L’Arsenal partiva da una valutazione di 50 milioni, le due società possono arrivare a offrirne 40, cifra che al momento la squadra di Arteta potrebbe accettare. Il West Ham andrebbe così a sostituire Gianluca Scamacca, altro attaccante presente sulla lista dell’Inter ma finito all’Atalanta. Va però sottolineata la volontà del giocatore: Balogun vuole l’Inter.