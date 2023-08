Esposito davanti a una scelta: Sampdoria e Verona su di lui

Sembrava fosse fatta per il passaggio di Sebastiano Esposito all’Hellas Verona in prestito. Dopo l’accordo stipulato tra l’Inter e la Sampdoria per Emil Audero, i blucerchiati vorrebbero assicurarsi il giovane attaccante. Il club genovese accoglierà già Filip Stankovic, in prestito per un anno, e ora ha raggiunto l’accordo anche per Esposito.

La decisione ora spetta al giocatore: giocare nuovamente in Serie B nella nuova Samp di Pirlo che punta a tornare in A, o fare la prima esperienza tra i grandi in Italia a Verona senza però un ruolo centrale. Per l’Inter cambierà poco, si tratta in entrambi i casi di un prestito secco. Il club nerazzurro non ha intenzione di cedere il classe 2000.

L’opinione di Passione Inter

Per Sebastiano Esposito non si tratterebbe della prima esperienza in Serie B, anzi. Ha già giocato, sempre in prestito a Venezia, alla Spal e la scorsa stagione al Bari. Chiaramente nella Sampdoria avrebbe molto più spazio, ma forse è il momento di fare quel passo in più. Giocarsela in Serie A, cercando di ottenere una maglia da titolare in un club in cui la concorrenza sarebbe composta da: Djuric, Henry, Lasagna, e Ngonge. Tre di questi non hanno certo brillato lo scorso anno. Un’esperienza più impegnativa ma che potrebbe essere la sua occasione per prendersi il suo spazio all’Inter poi la prossima stagione.