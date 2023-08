Samardzic, visite mediche e poi firma: le cifre dell’operazione

Lazar Samardzic sta sostenendo in questo momento le visite mediche di rito al Coni. Dopo averle superate si recherà in sede per la firma sul contratto. Il giocatore classe 2002 diventerà poi un nuovo giocatore dell’Inter.

Calcio e Finanza ha riportato le cifre dell’operazione: il centrocampista percepirà un ingaggio da 1,5 milioni netti, che diventeranno 1,9 lordi grazie al Decreto Crescita. L’Inter invece registrerà nel bilancio 2023/24, trattandosi di un obbligo di riscatto, 20 milioni (4+16) con un contratto di 5 anni e una quota di ammortamento di 4 milioni.

Infine c’è la cessione di Giovanni Fabbian per 4 milioni, facendo così una plusvalenza netta. In questa stagione il club nerazzurro avrebbe dovuto sostenere i 4 di ammortamento più 1,9 di ingaggio per un totale di 5,9 milioni. Con l’inserimento di Fabbian pagherà invece solo l’ingaggio di Samardzic.