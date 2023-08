Altre due caselle spuntate: il sesto centrocampista e il secondo portiere. Oggi sono previste due ufficialità in casa Inter: Lazar Samardzic ed Emil Audero svolgeranno in mattinata le visite mediche e poi metteranno la firma sul contratto che li legherà al Biscione. Nella costruzione della rosa nerazzurra per la stagione 2023/2024 ora restano solo due slot da riempire: la punta e un braccetto di difesa. Poi, anche a livello numerico, Inzaghi avrà in mano la squadra al completo.

Due colpi inseguiti da tempo, ma che adesso sono veramente in dirittura d’arrivo. Entrambi sono arrivati ieri sera a Milano ed effettueranno i test fisici questa mattina intorno alle 10, poi la firma in sede e una sgambata di rito ad Appiano Gentile. Si chiudono due trattative, soprattutto quella per Samardzic, che hanno impegnato i dirigenti interisti per diverse settimane.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista serbo si legherà ai nerazzurri fino al 2028: operazione da 4 milioni per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto e 2 aggiuntivi di bonus. Come contropartita è stato aggiunto il giovane Fabbian, valutato 4 milioni e con una recompra in favore dell’Inter per il 2025 a 12 milioni.

Audero arriva invece in prestito con diritto di riscatto – che può diventare obbligo a certe condizioni – a 6,5 milioni. Mentre farà il percorso inverso Filip Stankovic, pronto ad approdare a titolo temporaneo alla Sampdoria.

Sia Samardzic che Audero potrebbero debuttare domenica nell’amichevole a Ferrara con l’Egnatia. Per tuffarsi a tutti gli effetti nella nuova avventura nerazzurra.