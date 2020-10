Mercato – Asamoah-Inter, c’è l’accordo per la rescissione: definita la cifra della buonuscita

La notizia degli agenti di Kwadwo Asamoah nella sede dell’Inter per trattare la rescissione del ghanese con il club nerazzurro l’abbiamo data qualche minuto fa, e l’esito del blitz nel quartier generale interista non poteva sortire altri effetti: Asamoah risolverà il proprio contratto con l’Inter. Lo farà perché, ormai, in nerazzurro l’esterno non trova più spazio, nelle gerarchie di Conte è finito agli ultimissimi posti. E lo farà per rendere la vita più semplice a chiunque: per l’Inter, che farebbe fatica a piazzarlo alle proprie condizioni, nonché per se stesso, che rescindendo il contratto sarà libero di cercarsi una nuova squadra anche domani a mercato chiuso, acquisendo lo status di svincolato.

Ad aggiornare sul futuro di Asamoah è il giornalista Nicolò Schira, che affida la conferma della rescissione consensuale al proprio profilo Twitter. Secondo quanto scrive Schira, infatti, Asamoah percepirà 1,5 milioni di euro di buonuscita, a fronte di uno stipendio netto di 3 milioni di euro. Dopo aver completato quest’ultimo passaggio, il ghanese potrà accettare la corte di chiunque voglia tesserarlo: e pare che in pole position ci sia la Sampdoria, che, peraltro, in questa sessione di mercato ha messo sotto contratto anche un altro ex Inter, Antonio Candreva.

