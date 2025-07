Non solo Asllani: rischio cessione per QUESTO interista

Quella di Asllani potrebbe non essere l’unica cessione prevista dall’attuale centrocampo. A sorpresa, infatti, il club nerazzurro starebbe valutando anche l’addio di un altro calciatore tra quelli a disposizione di Cristian Chivu. Uno scenario rispetto al quale il club sta già lavorando, così da non farsi trovare pronto qualora dovesse realmente verificarsi.

Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, oltre al partente Asllani, un altro centrocampista va considerato più in bilico di altri in questo momento e porta il nome di Piotr Zielinski. Anche a causa dei numerosi infortuni della sua prima stagione a Milano, il polacco non è mai riuscito davvero ad imporsi come erede di Mkhitaryan.

Ad oggi, quindi, viene considerato dall’Inter come un calciatore sacrificabile, anche se dalle parti di Viale della Liberazione vi è la consapevolezza delle difficoltà a trovare un reale interlocutore per l’ex Napoli. A causa dei 31 anni e di un ingaggio da 4,5 milioni, non sarà per niente semplice attrarre delle squadre interessate. Chissà che, come accaduto due anni fa, non possa dunque essere l’Arabia Saudita a far vacillare Zielinski.

In caso di addio del polacco, l‘Inter avrebbe già pronti due candidati per il centrocampo con caratteristiche ben precise: Morten Frendrup del Genoa o Mandela Keita del Parma.