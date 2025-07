Colpo a sorpresa a centrocampo: l’Inter prepara 20 milioni

Una volta definito l’affare Ademola Lookman con l’Atalanta, l‘Inter potrà tornare a ragionare con serenità anche sugli altri reparti. Sono note ormai da giorni le difficoltà che riguardano l’operazione Giovanni Leoni, a causa dei circa 40 milioni di euro chiesti dal Parma per intavolare una trattativa.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, è a centrocampo che il club nerazzurro potrebbe piazzare il colpo a sorpresa. Gli obiettivi, entrambi del campionato italiano, hanno caratteristiche ben definite che in questo momento Cristian Chivu non ritrova negli attuali interpreti del suo organico.

Il primo nome è quello di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa quotato sui 20 milioni. Il secondo, la cui valutazione è molto simile, è quello di Mandela Keita del Parma, altro mediano recupera palloni di enorme quantità. E’ chiara dunque la volontà da parte del tecnico di aggiungere al fianco di Barella un interprete di muscoli e corsa, per intenderci un profilo alla De Roon che sappia coprire tanto campo in una linea a due.

Per far partire l’assalto, però, potrebbe non essere sufficiente l’addio di Asllani. Anche Piotr Zielinski, secondo la rosea, sembra essere in bilico. Sul centrocampista polacco, che durante la prima stagione all’Inter è stato condizionato da numerosi infortuni, potrebbe eventualmente tornare di moda il mercato arabo.