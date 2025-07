Lookman-Inter, svolta a sorpresa: Zazzaroni smentisce

La trattativa per il possibile arrivo di Ademola Lookman sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri. Tuttavia, c’è ancora da attendere, con l’Inter che dovrebbe provare una nuova offerta la prossima settimana, alzando la cifra proposta all’Atalanta.

I nerazzurri sembrano essere l’unica squadra sul giocatore nigeriano, forti anche della volontà dello stesso Lookman. Tuttavia, da Bergamo arrivano notizie anche di un possibile inserimento nella trattativa dell’Atletico Madrid.

A riportare la notizia è primabergamo.it, che sottolinea come il club spagnolo potrebbe essere disposto a offrire di più al giocatore e a soddisfare la richiesta da 50 milioni dell’Atalanta. La notizia, tuttavia, è stata smentita da Ivan Zazzaroni.

Il direttore del Corriere dello Sport, molto attivo su questa trattativa ha confermato come l’unica squadra ad aver provato a inserirsi per Lookman sia stata il Napoli, defilatosi ormai da diverso tempo. Pertanto, l’Inter sarebbe l’unica squadra attualmente in corsa per l’attaccante nigeriano.