Questa è la prima formazione UFFICIALE dell’Inter U23

Dopo il comunicato arrivato in settimana, che sanciva la nascita della seconda squadra, l’Inter U23 scende in campo per il primo impegno della sua storia. L’esordio dei nerazzurri, in amichevole a Riscone di Brunico, vede come avversario il Trento.

Questa è la prima formazione ufficiale scelta dall’allenatore Stefano Vecchi:

INTER U23: Melgrati, Avitabile, Cocchi, Re Cecconi, Prestia (C), Alexiou, Berenbruch, Kamate, Tolapovic, Quieto, Spinaccè.

A disposizione: Raimondi, Zamarian, Della Mora, Zouin, Aidoo, Stante, Motta, Venturini, Di Maggio, Mosconi, Maye Kouadio, Garonetti, Stabile, Fontanarosa, Zarate Hidalgo.