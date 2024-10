Asllani si gioca il futuro: l’Inter gli chiede una cosa

Le prestazioni di Kristjan Asllani sono sempre al centro di diverse riflessioni nel mondo Inter. Il centrocampista albanese, arrivato al suo terzo anno in nerazzurro, è ancora alla ricerca della sua dimensione e l’interesse di mercato per centrocampisti in grado di giocare davanti alla difesa ha fatto sorgere qualche dubbio sul suo futuro.

Secondo il Corriere dello Sport, nel mondo Inter ci sarebbe ancora fiducia in Asllani, ma è chiaro che anche lo stesso giocatore debba dimostrare qualcosa in più. La differenza di rendimento rispetto a Calhanoglu è ancora troppo evidente.

L’Inter, pertanto, si aspetta una salto di qualità da parte di Asllani, sia a livello di personalità, che per quanto riguarda l’autorevolezza in campo. La scorsa estate le richiete di mercato per l’ex Empoli sono state respinte, ma non è detto che la prossima estate il suo addio non possa essere preso in considerazione.

L’opinione di Passione Inter

Le voci intorno all’interesse per giocatori che potrebbero ricoprire il ruolo di vice-Calhanoglu sono un inidizio chiaro su come la posizione di Asllani all’Inter non sia più così solida. Inzaghi sta provando a concedergli più spazio rispetto alla scorsa stagione (anche se con poca continuità), ma l’albanese non è mai riuscito a tirare fuori una prestazione davvero convincente. E il problema sembra essere mentale, perché con l’Albania Asllani ha già dimostrato di saper essere un leader tecnico in mezzo al campo.