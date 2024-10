Roma-Inter, novità Dybala: la scelta dopo l’infortunio

In vista del prossimo match di campionato tra Roma e Inter, in programma domenica sera all’Olimpico alle 20.45, sono diversi i calciatori in dubbio. La formazione nerazzurra, che sta per recuperare Barella e Buchanan, potrebbe aver perso Zielinski dopo l’infortunio rimediato ieri sera con la Nazionale Polacca contro la Croazia.

Chi è stato invece costretto a mancare l’appuntamento con la propria Nazionale in questa sosta, è Paulo Dybala. L’argentino ha sofferto appena prima della pausa un fastidio al flessore che gli ha fatto saltare l’ultimo impegno contro il Monza. Per questa ragione l’attaccante è rimasto a Trigoria, mettendo nel mirino la sfida contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dybala – grazie al lavoro svolto nelle ultime due settimane – si è definitivamente lasciato l’infortunio alle spalle. La Joya sarà a completa disposizione di Ivan Juric e con ogni probabilità affronterà l’Inter in campo dal primo minuto.