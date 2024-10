Oaktree impone il suo piano all’Inter: come cambia il mercato

Il passaggio di proprietà dell’ultima primavera ha aperto un nuovo capitolo societario molto importante in casa Inter. Oaktree, infatti, ha da subito tracciato una strada diversa e, già in estate, ha mostrato come non sia disposta a fare eccezioni rispetto al suo piano.

Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che ribadisce come l’obiettivo primario del fondo americano sia quello di “creare valore”, in vista di una futura acquisizione da parte di un nuovo proprietario. Come scrive il quotidiano romano, sono due gli obiettivi che Oaktree vuole perseguire, uno dentro e uno fuori dal campo.

Il primo è la questione stadio, ripresa in mano con forza in queste ultime settimane, mentre dal lato sportivo la priorità primario è quella legata al ringiovanimento della rosa. Marotta e Ausilio, dunque, si troveranno di fronte una sessione di mercato importante durante la prossima estate, che rappresenterà un momento di passaggio decisivo.

Infatti, la questione dei vari contratti in scadenza porterà a un necessario rinnovamento della rosa, con la necessità imprescindibile di abbassare l’età media. I profili su cui puntare, dunque, dovranno avere un’età massima di 24-25 anni. Potrà esserci spazio per qualche occasione da sfruttare, ma il modus operandi degli ultimi anni, specie sui parametri zero, non potrà essere la base, come accaduto con l’ultimo mercato, segnato dagli arrivi di Zielinski e Taremi.