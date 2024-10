L’Inter brucia la concorrenza: colpo Maldini prende quota

Dopo la presenza di Piero Ausilio nell’ultimo turno di campionato a Monza in occasione del pareggio dei brianzoli contro la Roma, in casa Inter si è discusso parecchio del nome di Daniel Maldini. L’ex Milan, che lo scorso lunedì ha pure esordito con la maglia della Nazionale Italiana, è stato infatti osservato dal direttore sportivo nerazzurro.

Anche solo a pensarci, l’accostamento di un membro della famiglia Maldini all’Inter fa uno strano effetto. L’interesse dei nerazzurri verso il fantasista classe 2001, però, sembra essere reale, così come l’apprezzamento di Simone Inzaghi per le qualità mostrate con la maglia del Monza nell’ultimo anno dal ragazzo.

Nel frattempo, proprio l’Inter viene indicata come la destinazione più probabile nel futuro di Daniel Maldini dai principali bookmaker come Goldbet e Better. Il trasferimento del fantasista del Monza verso i nerazzurri la prossima estate, infatti, viene pagato 4 volte la posta. La metà rispetto alla quota 8 assegnata alla Juventus, altra squadra timidamente interessata.

Un ritorno al Milan viene invece quotato a 10, così come un passaggio al Napoli. Più probabile, infine, una permanenza al Monza anche in vista della prossima stagione, offerta ad una quota piuttosto bassa pari a 1,75.