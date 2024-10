Asllani a rischio: l’Inter ha gli occhi su DUE vice-Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è uno degli elementi imprescindibili dell’Inter di Inzaghi. Il suo ruolo è centrale per gli equilibri della squadra e questo lo rende quasi insostituibile. Tuttavia, l’obiettivo della dirigenza è quello di avere una rosa con due opzioni valide in ogni ruolo e questo potrebbe portare a un nuovo intervento sul mercato.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, in casa Inter ci sarebbero alcuni dubbi sul rendimento di Asllani, arrivato al terzo anno e ancora incapace di compiere quel salto di qualità sperato nel ruolo di vice-Calhanoglu. La fiducia nei confronti dell’albanese non si è ancora esaurita, ma l’Inter avrebbe già cominciato a guardarsi attorno.

Gli occhi di Marotta e Ausilio, infatti, sarebbero finiti su due giocatori in grado di ricoprire quel ruolo. Il primo è Adrian Bernabé del Parma, classe 2001 e capace di giocare sia davanti alla difesa, ma anche come mezz’ala, capace di essere al centro della fase di possesso.

L’altro profilo è quello di Reda Belahyane, classe 2004 del Verona, schierato con costanza davanti alla difesa e che, come Bernabé, potrebbe prendere il posto di Asllani e proseguire quel necessario processo di ringiovanimento della rosa.