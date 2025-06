L’Inter aspetta l’offerta: questo ADDIO libera un acquisto

Dopo due nuovi innesti come quelli di Petar Sucic e di Luis Henrique, che l’Inter ha concluso con il giusto tempismo nei primi mesi del 2025 per averli al Mondiale per Club, ora la dirigenza nerazzurra riflette su quali possano essere i prossimi movimenti da operare sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Le ultime notizie del mercato interista evidenziano come ci sia molto attenzione soprattutto sul fronte dell’attacco perché dopo gli addii di Arnautovic e Correa (entrambi in scadenza di contratto) si cercherà di piazzare anche Taremi. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport nell’analisi sulle manovre nerazzurre.

L’Inter sta infatti attendendo l’offerta giusta per la cessione della punta iraniana che ha deluso nel suo primo anno di Serie A. Ci sarà poi l’uscita anche di almeno un giovane con Carboni e i due fratelli Esposito che saranno testati da Cristian Chivu nelle prossime settimane. A quel punto la dirigenza avrà lo spazio in rosa per muoversi con due rinforzi che potrebbero essere Bonny e Hojlund.