Cessione Calhanoglu, a che punto e quanto chiede l’Inter

Nelle scorse ore sono tornate a farsi vive le voci su un possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato, come vi abbiamo raccontato noi in esclusiva su queste colonne. Arrivano intanto aggiornamenti sullo stato di questa trattativa che coinvolge il regista nerazzurro.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Galatasaray non ha ancora fatto un’offerta ufficiale all’Inter per il centrocampista ex Milan. Dalla Turchia sostengono però che il club di Istanbul voglia riportare Calhanoglu in Patria e che lui non abbia affatto chiuso la porta a questa ipotesi ma senza scontrarsi con l’Inter.

Infine Tuttosport questa mattina fissa il prezzo del cartellino del numero 20 nerazzurro. All’Inter potrebbero infatti bastare 25 milioni di euro per cedere Calhanoglu che è inoltre arrivato a parametro zero quattro anni fa e quindi sarebbe una plusvalenza intera che farebbe certamente bene al bilancio.