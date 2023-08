Il mercato dell’Inter può riservare ancora diversi colpi di scena. Il Corriere dello Sport in particolare preannuncia un certo fermento perché oltre al nuovo difensore e ad un centrocampista (Samardzic o chi per lui), secondo il quotidiano i discorsi sono tutt’altro che chiusi anche in attacco. L’ago della bilancia è naturalmente Correa: il club vuole cederlo a titolo definitivo e la valutazione minima è di 15 milioni di euro. Liberando il posto dell’argentino, si legge, i dirigenti potrebbero tornare alla carica per Balogun, Morata o Taremi che al momento sono stati messi in standby.