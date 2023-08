Un ulteriore colpo di scena con l’arrivo di un nuovo procuratore ha cambiato per l’ennesima volta le carte in tavola per l’affare che avrebbe dovuto portare Lazar Samardzic all’Inter. Nelle ultime ore serpeggia un po’ di pessimismo in più, anche se la dirigenza nerazzurra avrebbe dato un ultimatum di ancora un paio di giorni al giocatore. Il giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia, vicino alle vicende di casa Udinese, nelle scorse ore ha fatto il punto della situazione preannunciando una probabile fumata bianca nonostante le frizioni e raccontando la vicenda: “[Il papà del giocatore] fa fuori la Pimenta, prende in mano la situazione, capisce che non è in grado di gestire la situazione, capisce che l’Inter rischia di saltare per il figlio. Chiama un altro procuratore e fa fare la trattativa con un procuratore serio e non io che mi invento procuratore. Adesso diamogli ancora 24/48 ore, quelle che si aspetta l’Udinese. Udinese fin qui silenziosa, tranquilla. C’è chi ha inserito Napoli, West Ham, altre società… L’Udinese invece si è comportata benissimo, si sta comportando benissimo con l’Inter, ha detto: ‘fate voi, gestitevela voi’. Il ragionamento è che adesso è la fase 3 della trattativa: Pimenta, papà, entra tu (nuovo procuratore, ndr) e fai la trattativa. Si chiuderà così e il ragazzo entro 24/48 ore dovrà andare ad allenarsi con l’Inter anche perché l’Udinese non lo riprende e non lo può riprendere anche perché non si allena con l’Udinese, non è rientrato nei piani tecnici tattici, l’Udinese ha fatto altre valutazioni e ormai per l’Udinese è venduto a 25″.

