Le cifre di Arnautovic all’Inter: è ‘giallo’ sull’ingaggio

Marko Arnautovic sta per tornare a vestire la maglia dell’Inter tredici anni dopo il suo addio. L’attaccante austriaco è in arrivo dal Bologna al termine di una trattativa che ha vissuto i momenti decisivi nel corso dell’ultimo weekend, con il giocatore che ha forzato la mano per convincere gli emiliani a cedere. In attesa di comunicazioni ufficiali i quotidiani e gli esperti di mercato hanno anticipato le condizioni dell’affare, ma le versioni sono contrastandi.

Partiamo dalla valutazione del cartellino che complessivamente toccherà circa i 10 milioni di euro. E qui sono tutti d’accordo. La Gazzetta dello Sport però parla di formule differenti rispetto a quanto è stato detto nelle ultime ore: sarebbe previsto infatti un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto per altri 4 milioni di euro e 2 milioni di bonus facili da raggiungere. Struttura differente, ma il risultati non cambia. Sorgono invece diversi dubbi riguardo l’ingaggio che Arnautovic percepirà a Milano: sempre secondo La Gazzetta dello Sport l’austriaco erediterà il contratto che aveva a Bologna con un ritocco verso l’alto, fino a 3,5 milioni di euro netti più bonus (c’è il decreto crescita). Per il Corriere dello Sport percepirà quasi 3 milioni all’anno, mentre per Gianluca Di Marzio si parla di 2 milioni di euro a stagione.