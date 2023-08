Gazzetta: “L’Inter prende l’attaccante al discount”. Ecco i nomi in lista

Il caso Samardzic ha reso ancora più infuocate queste ore di mercato decisive per l’Inter, alle prese anche con la delicatissima ricerca dell’attaccante da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione ed esordisce dicendo che “l’attesissimo attaccante, l’Inter proverà a prenderlo al discount: la via pare ormai tracciata e, in fondo, è quasi obbligata”.

Il nodo è relativo al budget messo a disposizione dei dirigenti, che secondo il quotidiano si aggirerebbe attorno ai 25-30 milioni di euro da utilizzare, però, anche per ingaggiare un difensore che deve prendere il posto di Skriniar. Chi resta in corsa quindi? Arnautovic del Bologna il nome più caldo facendo leva sulla volontà del giocatore, per Taremi proseguono i contatti tramite intermediari ma il Porto non abbassa le pretese e gli impegni dell’iraniano in Coppa d’Asia preoccupano. Nelle prossime ore si potrebbero aprire le discussioni anche per Eric Maxim Choupo-Moting del Bayern Monaco che pure costa una decina di milioni.

L’opinione di Passione Inter

L’aver atteso Lukaku e sfogliato la margherita a lungo rimanendo agli ultimi giorni in queste difficoltà, fa aumentare il rammarico per non aver colto opportunità lungo il corso del mercato. Il rischio concreto ora è di strapagare un tappabuchi mettendo sul piatto cifre che avrebbero garantito investimenti ben più lungimiranti.