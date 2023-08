A quello che sembra ormai diventato a tutti gli effetti un casting per trovare il nuovo attaccante dell’Inter, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un nuovo nome. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport cita infatti Eric Maxim Choupo-Moting, 34enne tedesco naturalizzato camerunense, ora al Bayern Monaco. Il club bavarese, in ottimi rapporti con l’Inter, potrebbe ragionare su un suo addio in virtù del neo arrivato Harry Kane, che ovviamente prenderà il posto di prima punta titolare.

Due però sono i problemi: da un lato i 10 milioni di valutazione che il Bayern sembra fare del classe 1989. Dall’altro, la volontà di quest’ultimo di essere ancora protagonista, che potrebbe scontrarsi con un posto da titolare che, all’Inter, non sarebbe garantito al 100%.

L’opinione di Passione Inter

Come per Arnautovic, se la base di trattativa sono 10 milioni di euro per un 34enne trovarne un senso è complicato. L’Inter si sta incartando su sé stessa nella ricerca dell’attaccante, e questo non è affatto incoraggiante a 7 giorni dall’inizio del campionato