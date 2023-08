Non ci sono solo il caso Lazar Samardzic e la ricerca dell’attaccante ad accendere il mercato dell’Inter ad una settimana dal debutto in campionato. Nelle ultime ore l’Union Berlino è tornato improvvisamente a farsi sentire per Robin Gosens aprendo di nuovo le trattative con la dirigenza nerazzurra, ma questa volta con la volontà di trattare anche un acquisto a titolo definitivo, formula richiesta dal club interista. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, non è contento del poco spazio e vorrebbe tornare in Germania, per cui l’affare può procedere spedito con una valutazione che secondo il giornalista Matteo Moretto di Relevo dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro con i bonus.

In caso di fumata bianca l’Inter tornerebbe con forza su Carlos Augusto del Monza come primo obiettivo per sostituire il tedesco. E la cifra da mettere sul tavolo sarebbe praticamente la stessa incassata dalla vendita di Gosens (ma con un ingaggio inferiore del brasiliano). Il 40% della valutazione spetta poi al Corinthians, ex squadra di Carlos Augusto.