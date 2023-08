Il caso Samardzic diventa sempre più un grande intrigo e si arricchisce di dettagli. Dall’Inter, vi abbiamo raccontato ieri, ci risulta che ci siano ancora margini per portare avanti le discussioni. In Serbia motivano questa sensazione facendo trapelare la versione del papà e dell’entourage del giocatore, secondo i quali “alcuni agenti, senza alcuna autorizzazione da parte dell’agenzia sportiva LIOS di cui fanno parte Samardzic senior, un avvocato e un altro socio, si sono recati alle spalle degli unici rappresentanti ufficiali del giocatore della nazionale serba e hanno concordato le loro condizioni con l’Inter“.

A quel punto, al momento dell’incontro tra il papà del giocatore e l’Inter, si è creata confusione “cioè un malinteso tra le parti”, si legge.

“Nel frattempo la rappresentanza ufficiale di Lazar ha fatto presente all’Inter che l’accordo precedentemente stipulato con persone non ufficiali non è e non può essere valido”. A quel punto, dunque, sarebbe nata una vera e propria nuova trattativa col giocatore. Con le tensioni mediatiche che sono subentrate nelle scorse ore. Il papà di Samardzic però ai microfoni di Mozzartsport ha confermato che “ora le cose stanno andando per il verso giusto” e si spera di completare l’affare. Confermando gli spiragli ancora aperti che vi abbiamo raccontato ieri sera su Passione Inter.