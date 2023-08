PRO e CONTRO dell’arrivo di Choupo-Moting all’Inter

1 di 3

CHOUPO-MOTING AI RAGGI X

Spunta un altro nome nuovo per l’attacco dell’Inter: Eric Maxim Choupo-Moting del Bayern Monaco sarebbe l’ultima idea dei dirigenti nerazzurri alla ricerca di un giocatore dall’impatto immediato e con dei costi che rientrino nel budget a disposizione. Classe 1989, ha compiuto 34 anni, nato in Germania ha scelto la nazionale camerunese con cui vanta oltre 70 presenze in carriera. Cresciuto in Bundesliga, nel 2017 dallo Schalke 04 è volato allo Stoke City da cui, dopo tre anni, è passato al Paris Saint-Germain prima di approdare al Bayern Monaco nel 2020. Le prime due stagioni in Baviera le ha vissute da comprimario trovando poco spazio, poi l’addio di Lewandowski gli ha aperto le porte nell’ultima annata, una delle sue migliori in carriera in termini di rendimento. In scadenza di contratto nel 2024, secondo La Gazzetta dello Sport costerebbe circa una decina di milioni di euro. Ma visti i rapporti col Bayern Monaco e l’arrivo di Harry Kane che gli chiuderà di nuovo gli spazi, si spera di poter trattare al ribasso per un calciatore arrivato a parametro zero. Sarebbe un buon affare? Analizziamolo.

