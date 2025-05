Inter, rischio Mondiale con sole 3 punte: la MOSSA del club

A metà giugno l’Inter volerà negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club 2025 e giocare questa nuova edizione del torneo con altre 32 delle migliori società selezionate dalla FIFA tra le varie confederazioni globali. Il rischio per i nerazzurri è però quello di arrivarci con poche soluzioni in attacco.

A fine stagione vanno infatti a scadenza dei giocatori come Marko Arnautovic e Joaquin Correa che sono state delle alternative per l’attacco sfruttate spesso da Simone Inzaghi nel corso della stagione. Con Pio Esposito che è conteso anche dalla Nazionale U21 per gli Europei di categoria, c’è un grosso pericolo per il torneo Mondiale.

Per far fronte a questo scenario di volare negli Stati Uniti soltanto con Lautaro, Thuram e Taremi, l’Inter può correre ai ripari sul mercato. Come riporta quest’oggi La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo di Oaktree risponde al nome di Ange-Yoan Bonny del Parma su cui però c’è una nutrita concorrenza estera.

Secondo la rosea infatti, ci sarebbero anche diversi top club inglesi sul giovane attaccante del Parma. Le intenzioni dell’Inter sarebbero quelle di sfruttare la sessione di mercato tra l’1 e il 10 giugno per chiudere l’affare col Parma ma la richiesta per il cartellino di Bonny non è bassa considerando anche le altre rivali in corsa che possono far lievitare i costi.