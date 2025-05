Esposito conteso tra Inter e Nazionale: la scelta del CT U21

Uno dei casi più spinosi per l’Inter per quanto riguarda la lista dei convocati per il Mondiale per Club che partirà a metà giugno, riguarda Francesco Pio Esposito. Il giovane e forte attaccante, attualmente impegnato con lo Spezia nei playoff di Serie B, è infatti conteso anche dalla Nazionale U21 che lo vorrebbe a disposizione nello stesso periodo.

Quest’oggi il CT della selezione azzurra U21, Carmine Nunziata, ha inserito il nome di Esposito nella lista dei 28 pre convocati per i due raduni che si terranno a fine maggio e a inizio giugno in vista degli Europei di categoria che partiranno poi a metà mese e che si disputeranno in Slovacchia.

L’Inter e la FIGC sono a colloquio già da tempo per risolvere questo nodo, ascoltando anche le preferenze del talento classe 2005. Esposito continua quindi ad essere al centro di questa contesa con Inzaghi che freme dalla voglia di testarlo negli Stati Uniti e l’Italia U21 che invece non vuole perdere il suo miglior attaccante per l’Europeo.